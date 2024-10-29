دعم نقدي حكومي لمواطنين بشكل عشوائي في الاردن

واكد عياش في تصريح عبر أثير الإذاعة الأردنية على أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من نهاية شهر 11، وأن الاختيار سيتم بشكل عشوائي.
وأضاف انه من الممكن أن يحصل الشخص المختار، على نفس قيمة راتبه، منوهاً على أن الفائز سيحصل على المكافأة مرة واحدة.
وأشار إلى أن الاختيار سيتم بشكل عشوائي من بين 60 إلى 100 شخص كل شهر، ولجميع حاملي بطاقة البريد الأردني.
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