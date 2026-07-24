دعوات لاستثمار وادي الطواحين بعجلون سياحيًا مع الحفاظ على قيمته البيئية

الوكيل الإخباري- تتزايد الدعوات إلى استثمار وادي الطواحين في محافظة عجلون سياحيًا لما يمتلكه من مقومات طبيعية وتراثية تشمل الينابيع والطواحين التاريخية والبساتين الممتدة على جانبيه، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي مع الحفاظ على خصوصية الموقع وقيمته البيئية.

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وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن وادي الطواحين يعد من أبرز المواقع الطبيعية في المحافظة بما يزخر به من عناصر طبيعية وتراثية تؤهله ليكون وجهة سياحية تستقطب الزوار على مدار العام.



وأضاف، أن المجلس يولي اهتمامًا بتطوير الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحافظ على الطواحين والينابيع ويرتقي بالخدمات المقدمة للزوار.



بدوره، قال رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود، إن تطوير وادي الطواحين يتطلب توفير بنية تحتية وخدمات تتناسب مع أهميته السياحية تشمل تحسين الطرق المؤدية إليه، وإنشاء ممرات آمنة ومناطق استراحة ولوحات إرشادية تخدم الزوار.



وأضاف، أن الارتقاء بالموقع يحتاج إلى تكامل الجهود بين مختلف الجهات بما يضمن الحفاظ على طبيعته ويتيح للزوار الاستمتاع به ضمن بيئة منظمة وآمنة.



وقال المرشد السياحي عيسى الشرع، إن وادي الطواحين يحظى باهتمام الزوار لما يوفره من مشاهد طبيعية وينابيع وطواحين تاريخية تحكي جانبًا من تاريخ المنطقة إلى جانب مساراته التي تمنح الزائر تجربة مختلفة.



وأضاف، أن كثيرًا من الزوار يرون في الوادي واحدًا من أجمل المواقع الطبيعية في عجلون، مؤكدًا أن تطوير الخدمات والمرافق سيعزز مكانته كإحدى الوجهات الرئيسة للسياحة البيئية في عجلون.



وقالت عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" ساجدة سهل الصمادي، إن وادي الطواحين يمثل إرثًا طبيعيًا وتاريخيًا ينبغي الحفاظ عليه إذ كان يضم في الماضي نحو 25 طاحونة مائية اعتمدت على تدفق الينابيع وشكلت جزءًا من الحياة اليومية لسكان المنطقة.



وأضافت، أن أي مشروع لتطوير الوادي ينبغي أن يقوم على حماية الأشجار والينابيع والطابع الطبيعي للموقع بما يضمن استدامته للأجيال المقبلة ويحافظ على هويته البيئية والتراثية.



وقالت عضو مبادرة "إعلاميون متطوعون" رؤى زيتون، إن وادي الطواحين يمتلك مقومات طبيعية وتراثية تستحق إبرازها عبر المحتوى الإعلامي والتوعوي بما يسهم في تعريف الزوار بأهمية الموقع وقيمته البيئية والتاريخية.



وأضافت، أن توظيف المنصات الرقمية في تسليط الضوء على المواقع السياحية والطبيعية يسهم في تعزيز حضورها لدى الجمهور ويشجع على استكشاف المواقع الأقل شهرة في المحافظة بما يدعم السياحة المحلية.



وقال المزارع حسن بني نصر، إن وادي الطواحين ارتبط بحياة المزارعين منذ عقود واعتمدت الأراضي الزراعية فيه على مياه الينابيع التي أسهمت في ازدهار زراعة الأشجار المثمرة والخضراوات.