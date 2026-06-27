السبت 2026-06-27 03:43 م

دعوات لتوسيع الإجراءات الوقائية من الحرائق في العالوك

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 27-06-2026 03:02 م
الوكيل الإخباري-   دعا مزارعون في منطقة العالوك بمحافظة الزرقاء إلى توسيع الإجراءات الوقائية لحماية المزارع والثروة الحرجية، عقب حريق واسع اندلع الجمعة الماضية وأتى على مئات الدونمات المزروعة بالحبوب، قبل أن يمتد إلى أجزاء من الغابات المجاورة.اضافة اعلان


وقال مالك إحدى الأراضي المتضررة، نور الدين الحسبان، إن سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة أسهما في انتشار النيران، ما صعّب السيطرة عليها خلال الساعات الأولى، مشيرًا إلى أن الأراضي المتضررة تمثل مصدر رزق لعدد من الأسر، إلى جانب أهميتها البيئية.

وطالب الحسبان وزارة الزراعة باستحداث طرق وممرات تتيح وصول آليات الإطفاء إلى المناطق المعرضة للحرائق، مثمنًا جهود كوادر الدفاع المدني في إخماد الحريق.

من جهته، أكد المواطن أمين القلاب أن منطقة العالوك تعد من أكثر المناطق تعرضًا للحرائق سنويًا، داعيًا إلى تنظيم الرعي في الغابات ومحيطها لإزالة الأعشاب الجافة التي تشكل وقودًا سريع الاشتعال خلال الصيف.

بدورها، أوضحت مديرة زراعة الزرقاء، المهندسة ابتهاج الكساسبة، أن المديرية تنفذ "خطوط النار" عبر إنشاء ممرات خالية من الأعشاب والنباتات الجافة للحد من انتشار الحرائق، إلى جانب فتح مسارات تُمكّن آليات الدفاع المدني من الوصول السريع إلى مواقع الحرائق.

وأضافت أن كثافة نمو الأعشاب بعد الموسم المطري، ثم جفافها مع ارتفاع درجات الحرارة، استدعت تكثيف إجراءات الوقاية، ضمن خطة وطنية تنفذها المديرية بالتنسيق مع الدفاع المدني وبلدية بيرين الجديدة.

ودعت الكساسبة المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران داخل الغابات أو بالقرب من الأعشاب الجافة، كما ناشدت المزارعين حراثة أراضيهم والتأكد من إخماد أي حريق بالكامل قبل مغادرة مزارعهم.
 
 


gnews

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