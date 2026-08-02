الأحد 2026-08-02 05:32 م

دعوات للالتزام بإجراءات السلامة المهنية والغذائية خلال موجة الحر

ب
أرشيفية
 
الأحد، 02-08-2026 05:09 م

الوكيل الإخباري- دعت جهات رسمية ونقابية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة، حفاظاً على سلامة العاملين والمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

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وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن على أهمية التزام المنشآت الاقتصادية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير متطلباتها في بيئة العمل، داعياً أصحاب العمل إلى عدم تعريض العاملين لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، واتخاذ الإجراءات التي تحد من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.


وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الأحد، أن العديد من العمال في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات يعملون في أماكن مفتوحة، ما يستدعي توفير مياه شرب باردة، وساعات للراحة، وتنظيم العمل بالتناوب، وتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية، داعياً النقابات العمالية إلى التقيد بإرشادات مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل.


وفي السياق ذاته، دعت مديرية زراعة لواء سحاب المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بإرشادات وزارة الزراعة للتخفيف من آثار موجة الحر على المحاصيل والحيوانات، مشيرة إلى أهمية تنظيم عمليات الري في الأوقات المناسبة، وتجنب الرش والتسميد خلال ساعات الظهيرة، وتوفير المياه والتهوية والظل الكافي للثروة الحيوانية.


وأكد مدير زراعة لواء سحاب المهندس حسام الحايك، في بيان، أن الالتزام بالتوصيات الفنية والتدابير الوقائية يسهم في الحد من الخسائر والحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي، داعياً إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بإرشادات وزارة الزراعة.


كما وجه محافظ جرش الدكتور مالك خريسات بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية، مؤكداً خلال اجتماع للحكام الإداريين، أن صحة المواطن وسلامة الغذاء تمثلان أولوية، وأن الإجراءات الرقابية ستشمل المقاصف المدرسية والمنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.


وأكدت الجهات المعنية أن الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة خلال الظروف الجوية الحارة يمثل مسؤولية مشتركة، ويسهم في حماية صحة المواطنين والعاملين وتعزيز السلامة العامة.

 
 


gnews

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