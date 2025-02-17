دعوة المزارعين لتسجيل حيازاتهم لدى مديريات الزراعة في المفرق

وأكدت المديرية في بيان اليوم الاثنين، أنه يتوجب على المزارعين ممن لم يسجلوا حيازاتهم لدى المديرية والمديريات الأخرى، المبادرة بالتسجيل لغايات الشمول بالتعويضات، لافتا أنه لن يجري شمول أي مزارع غير مسجل أو مرخص حسب الأصول.
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