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دعوة المزارعين لتسجيل حيازاتهم لدى مديريات الزراعة في المفرق

المفرق
المفرق
الإثنين، 17-02-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة المفرق، ومديريات الزراعة في ألوية المحافظة، المزارعين إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية لعام 2025 .

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وأكدت المديرية في بيان اليوم الاثنين، أنه يتوجب على المزارعين ممن لم يسجلوا حيازاتهم لدى المديرية والمديريات الأخرى، المبادرة بالتسجيل لغايات الشمول بالتعويضات، لافتا أنه لن يجري شمول أي مزارع غير مسجل أو مرخص حسب الأصول.

 
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