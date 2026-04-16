دعوة الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعقد اجتماعها السنوي في 24 نيسان

وأوضحت النقابة في بيان صحفي صدر الخميس بأن الاجتماع الثاني يعفد حال عدم توفر النصاب القانوني يوم الجمعة الموافق 1 أيار في نفس المكان والزمان لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:
1- مناقشة التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس.
2- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة.
3- مشروع تعديل قانون النقابة
4- تعديل ميثاق الشرف الصحفي
5- تعديل نظام الإسكان
6- اقتراح اجراء دراسة إكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي
يشار إلى المادة 22 من قانون النقابة تنص على: "تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".
ويجدر بالذكر بأنه لا يجوز القانون دراسة أو مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول الاعمال مالم يعرض على المجلس قبل ثلاثين يوما من موعد الاجتماع لوضعه على جدول الأعمال.
