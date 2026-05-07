دعوة عاجلة من التنفيذ القضائي للحجاج بخصوص الأوضاع القانونية

الوكيل الإخباري- أكَّد مدير إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد على جاهزية الإدارة لتقديم التسهيلات الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بما يضمن عدم تكرار أي معيقات أو منغصات شهدتها مواسم الحج السابقة.





وقال الرشيد إنَّ مديرية الأمن العام وضعت خطة شمولية بالتعاون مع مختلف الإدارات والوحدات الأمنية، لضمان انسيابية وسلامة رحلات الحجاج، مشيراً إلى أن إدارة التنفيذ القضائي باشرت منذ وقت مبكر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف للحصول على الكشوفات الأولية للحجاج والتدقيق عليها، حيث جرى التواصل مع عدد محدود ممن ترتبت عليهم طلبات أو إشكاليات قانونية، وتمكنوا من معالجتها قبل موعد السفر.



وأوضح أن الإدارة أطلقت بالتعاون مع الإعلام الأمني فيديو توعوياً يدعو الحجاج إلى التحقق من أوضاعهم القانونية قبل موعد المغادرة، سواء من خلال تطبيق "سند" أو عبر الخط الساخن المجاني التابع لإدارة التنفيذ القضائي، مؤكداً إمكانية حصول المواطنين على تفاصيل القضايا والإجراءات المطلوبة باستخدام الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.



وأشار الرشيد إلى أن الإجراءات الاستباقية تشمل أيضاً السائقين والمرافقين والكوادر الإدارية المرافقة للحجاج، تفادياً لأي تأخير قد يتسبب به وجود شخص مطلوب قضائياً ضمن الرحلات، مؤكداً أهمية المتابعة الشخصية اليومية من قبل الحجاج حتى موعد السفر.



وبيّن أن الإدارة ستواصل عمليات التدقيق والمتابعة حتى موعد مغادرة أولى دفعات الحجاج، داعياً المواطنين إلى التعامل بجدية مع أي رسائل نصية تصلهم من إدارة التنفيذ القضائي وتحمل اسم "تنفيذ PSD"، والمبادرة فوراً لمعالجة أي ملاحظات قانونية.



وأكد الرشيد أن التنسيق سيكون لحظياً بين المراكز الحدودية وإدارة التنفيذ القضائي والجهات القضائية المختصة، بما يتيح تقديم أقصى التسهيلات الممكنة دون الإخلال بحقوق الآخرين، لافتاً إلى تثبيت ضباط ارتباط في المراكز الحدودية لتسريع الإجراءات ومعالجة أي مستجدات.



وأشار إلى أن خطة مديرية الأمن العام لا تقتصر على إدارة التنفيذ القضائي فقط، وإنما تشمل إدارات الإقامة والحدود، والدوريات الخارجية، ومديريات الشرطة، والدفاع المدني، والسير، ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ضمان رحلة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج.







