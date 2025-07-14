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دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل

خبز
خبز
 
الإثنين، 14-07-2025 06:29 ص

الوكيل الإخباري- تدعو النقابة العامة لأصحاب المخابز في المملكة أعضاء الهيئة العامة من اصحاب المخابز لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم غد الثلاثاء في مبنى النقابة العامة بعمان الكائن في منطقة عرجان.

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وقالت النقابة ان الاجتماع يأتي من أجل انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة للدورة الخامسة عشر حسب المادة 32 و 34 و 36 من النظام الداخلي.

 


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