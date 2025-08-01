دعوة لحماية المزروعات من الحروق الشمسية في البادية الشمالية الغربية

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة البادية الشمالية الغربية المزارعين في اللواء، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لتجنب الحروق الشمسية التي تسببها أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة الزائدة للنباتات والأشجار.

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وأفادت المديرية في بيان، بأنه على المزارعين زراعة أصناف أكثر تحملا للحرارة والشمس وتطابق الري مع المتطلبات المائية للنبات، إضافة إلى تجنب التقليم في فصل الصيف وتجريد النبات من أوراقها وتنفيذ التبريد بالرذاذ الرأسي عند المساء وبوقت كاف لتجف النباتات قبل الليل منعا للإصابة الفطرية إلى جانب استخدام شبك التظليل أو لف الثمار بالأكياس واستخدام المحاصيل الغطائية بين الخطوط الزراعية لمنح الظل وتعزيز حفظ الرطوبة في التربة.



وأوضحت المديرية أن تعرض المزروعات والنباتات لحرارة الشمس المرتفعة تؤثر على معدل الرطوبة في الأنسجة النباتية مما يؤدي الى ذبول الأوراق النامية والطرية، وتحول الأوراق إلى اللون الأخضر الباهت، حيث تبدأ التقرحات والبقع في الظهور بالقرب من أطراف وقمم الأوراق وتساقطها بسبب الجفاف الناتج عن الإجهاد الحراري.