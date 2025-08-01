دعوة لحماية المزروعات من الحروق الشمسية في البادية الشمالية الغربية

وأفادت المديرية في بيان، بأنه على المزارعين زراعة أصناف أكثر تحملا للحرارة والشمس وتطابق الري مع المتطلبات المائية للنبات، إضافة إلى تجنب التقليم في فصل الصيف وتجريد النبات من أوراقها وتنفيذ التبريد بالرذاذ الرأسي عند المساء وبوقت كاف لتجف النباتات قبل الليل منعا للإصابة الفطرية إلى جانب استخدام شبك التظليل أو لف الثمار بالأكياس واستخدام المحاصيل الغطائية بين الخطوط الزراعية لمنح الظل وتعزيز حفظ الرطوبة في التربة.
وأوضحت المديرية أن تعرض المزروعات والنباتات لحرارة الشمس المرتفعة تؤثر على معدل الرطوبة في الأنسجة النباتية مما يؤدي الى ذبول الأوراق النامية والطرية، وتحول الأوراق إلى اللون الأخضر الباهت، حيث تبدأ التقرحات والبقع في الظهور بالقرب من أطراف وقمم الأوراق وتساقطها بسبب الجفاف الناتج عن الإجهاد الحراري.
وأشارت إلى أن الحروق الشمسية شائعة في النباتات والأشجار التي تزرع في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المرتفع وحرارة الهواء العالية والرطوبة الجوية النسبية المنخفضة حيث تظهر الأعراض على الأوراق والثمار واللحاء.
-
أخبار متعلقة
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية