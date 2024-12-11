دعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية قبل نهاية العام

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن هذه الدعوة تأتي تمكيناً للنشاطات الاقتصادية المختلفة، مبينة أنها على تعاون وتواصل تام مع المنشآت بما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.
وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها إلى التقدم بطلب التقسيط من خلال فرع الضمان الذي تتبع إليه قبل إنتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
وأضافت المؤسسة أنها على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها.
-
أخبار متعلقة
-
بدء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الأردنية الكازاخستانية المشتركة
-
الأمن يكشف تفاصيل مهمة عن اختفاء ومقتل المواطن إياد سمارة في لبنان
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في الجفر
-
بتوجيهات ملكية.. أولى قوافل الخير الأردنية تصل إلى سوريا
-
الأردن.. توقعات بإعادة فتح التصدير إلى سوريا الأسبوع المقبل
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات
-
الملك يستقبل وزير الدفاع القبرصي
-
الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات جديدة اعتبارا من العام المقبل