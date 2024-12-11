 
الأربعاء 2024-12-11 04:28 م
 

دعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية قبل نهاية العام

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الأربعاء، 11-12-2024 02:25 م
الوكيل الإخباري-   دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت المدينة إلى المبادرة بمراجعة فروعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة لتقسيط المديونية المترتبة عليها والاستفادة من قرار المؤسسة بإلغاء فائدة التقسيط على المبالغ المدينة بنسبة (0%) والمستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي 2024.اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن هذه الدعوة تأتي تمكيناً للنشاطات الاقتصادية المختلفة، مبينة أنها على تعاون وتواصل تام مع المنشآت بما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.

وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها إلى التقدم بطلب التقسيط من خلال فرع الضمان الذي تتبع إليه قبل إنتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.

وأضافت المؤسسة أنها على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها. 


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