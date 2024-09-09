دعوة للمشاركة في الانتخابات من ديوان أبناء الكرك في عمّان

إن مشاركتكم في هذه الانتخابات هي تجسيد لتوجيهات الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في تحديث المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. كما أنها فرصة لنا لنعبّر عن انتمائنا وولائنا للوطن من خلال اختيار من يمثّل صوتنا في مجلس النواب ويسهم في تحسين حياتنا ومستقبل أبنائنا.
نهيب بكم جميعًا أن تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بكل ثقة وحماس، وأن تمارسوا حقكم الدستوري الذي يكفله لكم الدستور الأردني. إن صوتكم هو أمانة ومسؤولية، فلا تترددوا في المشاركة، وكونوا جزءًا من هذا العرس الديمقراطي الذي يعبر عن وحدتنا وتماسكنا كأردنيين.
لنجعل من يوم غد مناسبة لتأكيد التفافنا حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وتطلعاتنا نحو مستقبل أفضل للأردن العزيز.
نسأل الله أن يحفظ الأردن ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه خير الوطن والمواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ديوان أبناء الكرك
عمّان
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