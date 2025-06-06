دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

وقالت البلدية في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم تتبّع ومراقبة المخالفين، من خلال فرق البلدية في الميدان، وكذلك عبر التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين بالتعليمات.
وأشارت البلدية إلى أن هناك "ممارسات سلبية من قبل البعض، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الأضاحي في الشارع أو قرب حاويات القمامة، مما يشكّل مكاره صحية".
ولفتت إلى أنها خصصت أرقام هواتف للتواصل بشأن رفع مخلفات الأضاحي، إضافة إلى منصة إلكترونية لطلب الخدمة، وهي من أوائل البلديات التي توفر مثل هذه المنصة.
ودعت البلدية إلى التعاون معها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
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