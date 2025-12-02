​ دعوى تُشعل قطاع السياحة: طعن ببطلان انتخابات جمعية المكاتب السياحية

02:54 م

الوكيل الإخباري- رفع المحامي حمزة الخوالدة دعوى أمام المحكمة الإدارية يطعن فيها بصحة انتخابات جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لعام 2025، مؤكّدًا أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات جوهرية أثّرت على نزاهتها وشفافيتها. اضافة اعلان





ووفقًا لما ورد في لائحة الدعوى، فإن وزارة السياحة والآثار قبلت ترشيحات عدد من المترشحين دون أن يستوفوا الشروط القانونية، وعلى رأسها شرط امتلاك المكتب السياحي ومزاولة المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (12) من النظام المعدل.



كما اعتبرت الدعوى أن اللجان المؤقتة التي أشرفت على سير الانتخابات «غير مخوّلة قانونيًا»، مؤكّدة أن جميع القرارات الصادرة عنها — بما فيها إعلان النتائج — تقع في دائرة البطلان.



وطالب مقدّم الدعوى المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها وفقًا لأحكام النظام النافذ.



وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الجدل داخل قطاع السياحة حول إدارة الجمعية، فيما يترقب العاملون في القطاع قرار المحكمة الإدارية الذي قد يترك أثرًا كبيرًا على المشهد السياحي خلال الفترة المقبلة.





