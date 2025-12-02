الثلاثاء 2025-12-02 04:22 م

​ دعوى تُشعل قطاع السياحة: طعن ببطلان انتخابات جمعية المكاتب السياحية

الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة
محكمة
الثلاثاء، 02-12-2025 02:54 م
الوكيل الإخباري- رفع المحامي حمزة الخوالدة دعوى أمام المحكمة الإدارية يطعن فيها بصحة انتخابات جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لعام 2025، مؤكّدًا أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات جوهرية أثّرت على نزاهتها وشفافيتها.اضافة اعلان


ووفقًا لما ورد في لائحة الدعوى، فإن وزارة السياحة والآثار قبلت ترشيحات عدد من المترشحين دون أن يستوفوا الشروط القانونية، وعلى رأسها شرط امتلاك المكتب السياحي ومزاولة المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (12) من النظام المعدل.

كما اعتبرت الدعوى أن اللجان المؤقتة التي أشرفت على سير الانتخابات «غير مخوّلة قانونيًا»، مؤكّدة أن جميع القرارات الصادرة عنها — بما فيها إعلان النتائج — تقع في دائرة البطلان.

وطالب مقدّم الدعوى المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها وفقًا لأحكام النظام النافذ.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الجدل داخل قطاع السياحة حول إدارة الجمعية، فيما يترقب العاملون في القطاع قرار المحكمة الإدارية الذي قد يترك أثرًا كبيرًا على المشهد السياحي خلال الفترة المقبلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين

القاضي يلتقي السفير البلغاري

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير البلغاري

جرش

أخبار محلية مديرية زراعة جرش تضبط أحد المعتدين على الأشجار الحرجية

و

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ولدينا اكتفاء ذاتي في الخضار والفواكه والدواجن وبيض المائدة

ا

أخبار محلية وزير الزراعة: 80-85 دينارا سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حجم 16 كغم من تونس وإسبانيا

بورصة عمان

اقتصاد محلي 6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

ةت

فيديو منوع متداول: طريقة غريبة لتحضير الشاي



 
 





الأكثر مشاهدة