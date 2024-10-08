دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC2
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