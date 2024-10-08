 
الثلاثاء 2024-10-08 03:57 م
 

دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 08-10-2024 03:35 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025 .اضافة اعلان


وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC2
 
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