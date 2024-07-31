دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقو قرض الإسكان العسكري.



وتاليا التفاصيل والأسماء:







































