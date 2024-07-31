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دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري - أسماء

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأربعاء، 31-07-2024 12:19 م




 

 الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقو قرض الإسكان العسكري.

وتاليا التفاصيل والأسماء:

 

 


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