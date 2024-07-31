دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري - أسماء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698005 الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقو قرض الإسكان العسكري.وتاليا التفاصيل والأسماء: اقرأ أيضاً الخارجية تعزي بضحايا الانهيارات في الهند تثبيت تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينعى إسماعيل هنية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية العمل تدعو للاستفادة من مزايا البرنامج الوطني للتشغيل قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اعلان حكومي لشراء 120 ألف طن قمح الهيئة الخيرية الهاشمية: الأردن أرسل 53 طائرة و2,857 شاحنة مساعدات إلى غزة الاردن يدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية