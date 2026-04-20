الإثنين 2026-04-20 05:50 م

دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمان التنموي

الإثنين، 20-04-2026 04:21 م

الوكيل الإخباري- تعرّض أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية برتبة عريف بالإضافة إلى مهندس من موظفي إحدى الشركات لحادث دهس أثناء عملهما على طريق عمان التنموي.

وجرى إسعافهما للمستشفى وهما قيد العلاج فيما قام سائق المركبة بتسليم نفسه وبوشرت التحقيقات.

 
 


