دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت دوائر ومؤسسات عامة جاهزيتها، اليوم الأربعاء، للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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ودعت مديرية الحراج في وزارة الزراعة، إلى تفعيل غرف العمليات والطوارئ لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين، وتشكيل فرق فنية مؤهلة لإزالة الأشجار المتساقطة وتزويدها بالمستلزمات الضرورية، وضرورة التواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن أي ملاحظات تخص السلامة العامة عبر الأرقام المخصصة لذلك.



وعقدت شركة الكهرباء الوطنية اجتماعًا في مركز التحكم الوطني، برئاسة مدير عام الشركة الدكتور سفيان البطاينة، وبحضور رئيس مجلس مفوضي قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، لمتابعة جاهزية الشركة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.



وشملت الاستعدادات اتخاذ تدابير لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تعزيز سرعة الاستجابة لأي أعطال فنية قد تحدث، بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي بأعلى كفاءة ممكنة.



وأعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن رفع جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة لضمان سلامة الزوار والمواطنين.



وقال رئيس غرف طوارئ الشتاء، المهندس محمد الهباهبة، إن السلطة اتخذت تدابير وقائية للتعامل مع أي طارئ ناتج عن تقلبات الطقس، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية جهزت بالمعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والثلوج المحتملة.



ودعت السلطة المواطنين والزوار إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب المناطق المعرضة للسيول، وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية.



كما أعلنت السلطة عن استقبال ملاحظات المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على الأرقام التالية: الغرفة الرئيسة (0795108882 | 0770168990)، والحي الجنوبي (032150012 | 0775736926)، والمحمية الأثرية (0772236828).



وأعلنت مديرية أشغال الكرك، عن فتح غرفة الطوارئ نظرا للظروف الجوية السائدة وبدء الهطول الغزير للأمطار في المحافظة.



وقال مدير مديرية الأشغال المهندس رعد السحيمات، إن المديرية اتخذت إجراءات مسبقة منها تنظيف العبارات وتجهيز الآليات وفرق الطوارئ ضمن الخطط المعدة مسبقا استعدادا للتعامل مع المنخفض الجوي.



وأكد أن آليات المديرية وكوادرها في جاهزية تامة للتعامل مع جميع الملاحظات التي ترد إلى غرفة العمليات بالسرعة الممكنة.



وتفقد مدير شباب محافظة العاصمة، أنس القضاة، جاهزية بيت شباب عمان كمركز للإيواء، مع دخول المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مؤكدا ضرورة توفير المستلزمات والاحتياجات لاستخدامها لإغاثة العالقين.



وفي عجلون، قال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، نايف الهدايات، إن الجهات المعنية في عجلون أنهت استعداداتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة، مبينا أهمية التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الجاهزية التامة.



وأشار خلال زيارته الميدانية لمديرية الأشغال ولقائه مديرها المهندس زهير أبو زعرور إلى أهمية تفعيل خطة الطوارئ وجاهزية الآليات الميدانية واتباع الإجراءات اللازمة لضمان الاستجابة السريعة للظروف الجوية الطارئة.



كما أعلنت بلدية الرصيفة، حالة الطوارىء المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة مع امتداد المنخفض الجوي، حيث أكد رئيسها شادي الزيناتي جاهزية كوادر البلدية للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة أي تطورات في الحالة الجوية.



واكد أن غرفة الطوارىء في البلدية تعمل على مدار الساعة وتنسق مع الجهات المعنية كافة، مبينا أن البلدية نشرت جميع أرقام الجهات والدوائر المعنية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للتسهيل على المواطنين.



ودعا رئيس بلدية الكفارات في لواء بني كنانة حسين عبيدات إلى رفع جاهزية فرق طوارئ الشتاء المناوبة، والتأكد من تجهيز المعدات والآليات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الحالي، ضمن حالة الطوارئ المتوسطة التي أعلنتها البلدية.



وأكد أن كوادر البلدية أنهت صيانة شبكات تصريف المياه والعبارات الناقلة في الشوارع والمناطق المنخفضة، لضمان انسيابية تدفق المياه وتخفيف المخاطر الناجمة عن تجمع المياه أو الفيضانات.

كما دعت مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيز آبارهم والاستفادة من أمطار المنخفض الذي يؤثر على المملكة، والتأكد من صلاحية المزاريب والأنابيب المؤدية للبئر التجميعي للمياه.