دوار جديد على مثلث هام- ناطفة في إربد لتنظيم حركة السير

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن المشروع جاء بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، إثر تنسيق مباشر مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، نظرا أن الطريق تابع للوزارة، ما تطلب تنسيقا مشتركا للمباشرة بالأعمال.
وأوضح أن لجنة فنية مشتركة من مهندسي البلدية والأشغال اتفقت على تنفيذ الدوار بشكل أولي تجريبي، تمهيدا لتصميمه النهائي وفق معايير هندسية مناسبة.
وأشار البطاينة، إلى أهمية إنشاء الدوار في هذا الموقع الحيوي الواقع على مفترق طرق رئيسي يؤدي إلى مدينة إربد وعدد من المستشفيات، لافتا إلى أن الموقع يشهد حركة مرورية كثيفة، إضافة إلى مطالبات المواطنين بعد تكرار ظاهرة "التفحيط" في ساعات الليل المتأخرة.
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