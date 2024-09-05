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دوام رسمي لمكاتب الاحوال المدنية يوم الاقتراع وتمديد دوام الاحد والاثنين

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الخميس، 05-09-2024 05:20 م
الوكيل الإخباري-   قرر وزير الداخلية مازن الفراية اعتبار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 أيلول الحالي (يوم الاقتراع) دواما رسميا للمكاتب الرئيسية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.اضافة اعلان


كما قرر الفراية تمديد دوام يومي الاحد والاثنين الموافق المقبلين الموافق 8 و 9 أيلول لكافة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً.

وبين الفراية أن إعلان الدوام وتمديده حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية هو لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.
 
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