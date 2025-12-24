دوام مديريات الضريبة السبت وتمديد دوام الاربعاء المقبل لتسديد الارصدة قبل انتهاء العام الحالي

الوكيل الإخباري- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2025 علماً أن تسديد الارصدة المترتبة على المكلفين من خلال وسائل الدفع الالكتروني.

