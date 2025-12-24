دوام مديريات الضريبة السبت وتمديد دوام الاربعاء المقبل لتسديد الارصدة قبل انتهاء العام الحالي

وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمان والزرقاء واربد والعقبة يوم السبت الموافق 27 كانون الاول الحالي وكذلك تمديد دوام المحاسبين وامناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء 31/12/2025 لغايات تمكين بعض المكلفين قبل انتهاء السنة المالية الحالية من تسديد الارصدة المترتبة عليهم في حال عدم تسديدها الكترونيا
-
