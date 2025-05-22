دورات تدريبية بالإسعافات الأولية لعدد من المدارس

الوكيل الإخباري - نظم مركز تدريب دعم الحياة التابع للجنة الأولمبية الأردنية وبالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، عددا من الدورات التدريبية لمعلمي المدارس من مختلف المديريات ضمن مبادرة "لقلب آمن".

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