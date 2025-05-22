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دورات تدريبية بالإسعافات الأولية لعدد من المدارس

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 22-05-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري - نظم مركز تدريب دعم الحياة التابع للجنة الأولمبية الأردنية وبالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، عددا من الدورات التدريبية لمعلمي المدارس من مختلف المديريات ضمن مبادرة "لقلب آمن".

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وتهدف الدورات إلى تمكين الكوادر التربوية بالمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة، وبالأخص تقنيات إنعاش القلب الرئوي، بما يسهم في تعزيز بيئة مدرسية أكثر أمانا استجابة للطوارئ الصحية.
وشملت الدورات تدريبا عمليا ونظريا للمعلمين والمعلمات، ولاقت تفاعلا إيجابيا ومشاركة مميزة وهو ما يعكس أهمية هذا النوع من المبادرات الصحية والتوعوية في المجتمع المدرسي.

 
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