الثلاثاء 2025-04-08 06:55 م
 

دورة تأهيلية للأئمة والوعاظ بأحكام التلاوة في الكورة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الثلاثاء، 08-04-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت اليوم الثلاثاء، في لواء الكورة، دورة تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، بالتعاون مع مديرية أوقاف الكورة في محافظة إربد، بعنوان "أحكام التلاوة والتجويد".

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وقال مدير المديرية خالد بني ياسين، إن الدورة تأتي ضمن توجيهات وزير الأوقاف لرفد الموظفين بالمهارات اللازمة للوصول إلى الكفاية المعرفية في علوم القرآن الكريم وأحكام التلاوة والتجويد، مما ينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني.

 
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