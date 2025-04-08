دورة تأهيلية للأئمة والوعاظ بأحكام التلاوة في الكورة

وقال مدير المديرية خالد بني ياسين، إن الدورة تأتي ضمن توجيهات وزير الأوقاف لرفد الموظفين بالمهارات اللازمة للوصول إلى الكفاية المعرفية في علوم القرآن الكريم وأحكام التلاوة والتجويد، مما ينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني.
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