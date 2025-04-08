دورة تأهيلية للأئمة والوعاظ بأحكام التلاوة في الكورة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الثلاثاء، في لواء الكورة، دورة تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، بالتعاون مع مديرية أوقاف الكورة في محافظة إربد، بعنوان "أحكام التلاوة والتجويد".

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