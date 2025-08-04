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دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

الكرك
الكرك
 
الإثنين، 04-08-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، اليوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة لمزارعي الجمعيات في المحافظة حول كفاءة استخدام المياه.

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وتنظم الدورة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)  بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الزراعي من مختلف أنحاء المحافظة.


وأكد العضايلة، أن الدورة، التي حضرها ممثل منظمة الفاو الدكتورة سامية عكروش، والمهندس محمد الخرابشة من "أدفانس"، تأتي ضمن أنشطة مشروع "بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه".

 
 
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