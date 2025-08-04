دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

الوكيل الإخباري- افتتح مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، اليوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة لمزارعي الجمعيات في المحافظة حول كفاءة استخدام المياه.

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وتنظم الدورة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الزراعي من مختلف أنحاء المحافظة.