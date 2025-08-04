دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

وتنظم الدورة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الزراعي من مختلف أنحاء المحافظة.
وأكد العضايلة، أن الدورة، التي حضرها ممثل منظمة الفاو الدكتورة سامية عكروش، والمهندس محمد الخرابشة من "أدفانس"، تأتي ضمن أنشطة مشروع "بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه".
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن
-
حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك
-
أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"
-
الأردن يؤكد تعرض قوافله الإغاثية للتعطيل المتعمد لمنع وصولها لغزة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية اليوم
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي