 
السبت 2024-08-17 09:50 م
 


دورة تدريبية في بصيرا حول شبكات الري

صورة من الدورة
صورة من الدورة




 

السبت، 17-08-2024 09:09 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية زراعة بصيرا في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع جمعية بصيرا الخيرية، دورة تدريبية حول شبكات الري والتقنيات الحديثة والتعامل الآمن مع المبيدات الحشرية الزراعية، استهدفت عددا من المزارعين من مختلف مناطق بصيرا وأعضاء من الجمعية.  


وأكد مدير زراعة بصيرا المهندس أحمد الرفوع، ضرورة الاستفادة من البرامج الإرشادية والدورات التدريبية التي تعقدها المديرية في مجالات الأساليب الآمنة في استخدام المبيدات الزراعية، وضرورة التقيد بالتعليمات الملصقة على العبوات من حيث فترة الأمان للتخلص من متبقيات المبيدات، وأثرها الضار على الإنسان.

gnews

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