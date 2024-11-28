دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون

وأكد عميد الكلية، الدكتور وائل الربضي أهمية الدورة في تطوير المهارات المهنية وتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات.
وأوضح مدير المركز، الدكتور يحيى سلامة خريسات، أن الدورة تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لإعداد سير ذاتية احترافية وإكسابهم مهارات اجتياز مقابلات العمل.
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