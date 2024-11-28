دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون

الوكيل الإخباري- نظم مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال في جامعة البلقاء التطبيقية دورة تدريبية بعنوان "كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل" في كلية عجلون الجامعية، بمشاركة 50 طالبًا وطالبة.

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وأكد عميد الكلية، الدكتور وائل الربضي أهمية الدورة في تطوير المهارات المهنية وتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات.