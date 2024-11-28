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دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الخميس، 28-11-2024 08:22 م

الوكيل الإخباري-    نظم مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال في جامعة البلقاء التطبيقية دورة تدريبية بعنوان "كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل" في كلية عجلون الجامعية، بمشاركة 50 طالبًا وطالبة.

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وأكد عميد الكلية، الدكتور وائل الربضي أهمية الدورة في تطوير المهارات المهنية وتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات.


وأوضح مدير المركز، الدكتور يحيى سلامة خريسات، أن الدورة تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لإعداد سير ذاتية احترافية وإكسابهم مهارات اجتياز مقابلات العمل.

 
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