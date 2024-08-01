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دورة في اللياقة البدنية بلواء الوسطية

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة




 

الخميس، 01-08-2024 11:03 م

 الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة إربد والمراكز التابعة لها في لواء الوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.


وانطلقت في مركز شباب الوسطية اليوم دورة "اللياقة البدنية" والتي ينفذها المركز بالتعاون مع مركز الصقر الرياضي، ضمن خطة نشاطات المركز لشهر آب بمشاركة 20 مشاركا من أعضاء المركز من الفئة العمرية 12-14 عاما.


وقام المدرب فيصل الخضير بإعطاء المشاركين تدريبا عمليا ونظريا على أهم المهارات التي تعتمد عليها اللياقة وأساسياتها وأهمية الرياضة للجسم بشكل عام.


وتهدف الدورة لرفع قدرات المشاركين البدنية وترسيخ المبادئ الرياضية ورفع مستوى الوعي الصحي لدي الشباب باستخدام الأنماط الصحية السليمة.

gnews

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