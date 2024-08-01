دورة في اللياقة البدنية بلواء الوسطية

وانطلقت في مركز شباب الوسطية اليوم دورة "اللياقة البدنية" والتي ينفذها المركز بالتعاون مع مركز الصقر الرياضي، ضمن خطة نشاطات المركز لشهر آب بمشاركة 20 مشاركا من أعضاء المركز من الفئة العمرية 12-14 عاما.
وقام المدرب فيصل الخضير بإعطاء المشاركين تدريبا عمليا ونظريا على أهم المهارات التي تعتمد عليها اللياقة وأساسياتها وأهمية الرياضة للجسم بشكل عام.
وتهدف الدورة لرفع قدرات المشاركين البدنية وترسيخ المبادئ الرياضية ورفع مستوى الوعي الصحي لدي الشباب باستخدام الأنماط الصحية السليمة.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام برنامج تدريب التربية الإعلامية والمعلوماتية بمركز شابات الوسطية
-
اختتام فعاليات النادي الصيفي لأبناء أعضاء الهيئة العامة لنادي موظفي الأمانة
-
تصريح من مركز مكافحة الأوبئة حول مرض حمى غرب النيل في الأردن
-
حملة رش لمكافحة البعوض والحشرات بمناطق إربد
-
تخريج المشاركين في مخيم جائزة الحسن للشباب
-
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي
-
25 قائمة حزبية و174 قائمة محلية تتقدم بطلبات ترشح للانتخابات النيابية
-
وزير الخارجية يلتقي عضو مجلس النواب الألماني