 
الثلاثاء 2024-11-05 02:13 م
 

دورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن النزاع حول المياه

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الثلاثاء، 05-11-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-    عقدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ممثلة بمركز دبلوماسية المياه، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "النزاع حول المياه: المفاوضات والوساطة" بالتعاون مع معهد IHE Delft للمياه في هولندا، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ومشاركين من "دول السلام الأزرق" ودبلوماسيين وباحثين ومهندسين من قطاعات المياه والزراعة.

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وتأتي هذه الدورة التي تستمر أسبوعين، ضمن أنشطة "مشروع السلام الأزرق في الشرق الأوسط لتطوير القدرات"، المدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ويقدمها خبراء وأكاديميون مختصون في مجال المياه ودبلوماسية المياه.


وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، في كلمته أهمية الدورة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في التفاوض والوساطة، وإدارة النزاعات حول الموارد المائية المشتركة، مشيدًا بدور مركز دبلوماسية المياه ونجاحه في تنفيذ العديد من الأنشطة هذا العام رغم التحديات، مقدمًا الشكر للوكالة السويسرية على دعمها المتواصل.

 
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