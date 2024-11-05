دورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن النزاع حول المياه

الوكيل الإخباري- عقدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ممثلة بمركز دبلوماسية المياه، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "النزاع حول المياه: المفاوضات والوساطة" بالتعاون مع معهد IHE Delft للمياه في هولندا، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ومشاركين من "دول السلام الأزرق" ودبلوماسيين وباحثين ومهندسين من قطاعات المياه والزراعة.

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وتأتي هذه الدورة التي تستمر أسبوعين، ضمن أنشطة "مشروع السلام الأزرق في الشرق الأوسط لتطوير القدرات"، المدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ويقدمها خبراء وأكاديميون مختصون في مجال المياه ودبلوماسية المياه.