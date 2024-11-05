دورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن النزاع حول المياه

وتأتي هذه الدورة التي تستمر أسبوعين، ضمن أنشطة "مشروع السلام الأزرق في الشرق الأوسط لتطوير القدرات"، المدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ويقدمها خبراء وأكاديميون مختصون في مجال المياه ودبلوماسية المياه.
وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، في كلمته أهمية الدورة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في التفاوض والوساطة، وإدارة النزاعات حول الموارد المائية المشتركة، مشيدًا بدور مركز دبلوماسية المياه ونجاحه في تنفيذ العديد من الأنشطة هذا العام رغم التحديات، مقدمًا الشكر للوكالة السويسرية على دعمها المتواصل.
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