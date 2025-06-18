دورة في "زراعة المفرق" حول صحة وسلامة الغذاء

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية زراعة محافظة المفرق، بالتعاون مع مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبدعم من شركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية، دورة بعنوان "صحة وسلامة الغذاء".

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