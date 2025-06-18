دورة في "زراعة المفرق" حول صحة وسلامة الغذاء

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الورشة التي افتتحها مدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة، استهدفت عددا من المشاركين والمشاركات في المعارض والمهرجانات الزراعية لغاية تأهيلهم للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة منتجاتهم المعروضة.
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