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دورة في "زراعة المفرق" حول صحة وسلامة الغذاء

المفرق
المفرق
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية زراعة محافظة المفرق، بالتعاون مع مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبدعم من شركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية، دورة بعنوان "صحة وسلامة الغذاء".

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وقالت المديرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الورشة التي افتتحها مدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة، استهدفت عددا من المشاركين والمشاركات في المعارض والمهرجانات الزراعية لغاية تأهيلهم للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة منتجاتهم المعروضة.

 
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