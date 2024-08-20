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دورة في لواء الكورة حول تأهيل الشباب لسوق العمل

جانب من الورشة
جانب من الورشة
الثلاثاء، 20-08-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج في لواء الكورة بمحافظة اربد، دورة بعنوان "تأهيل الشباب لسوق العمل " بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية 12ـ 18 عاما.

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وتواصل مديرية شباب محافظة اربد، والمراكز التابعة لها في لواء الكورة، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة.


واشتملت محاور الدورة التي عملت على تأهيل الشباب بمهنة الرسم على الزجاج وإعادة تدوير المواد الخام على طريقة الرسم على الزجاج وأسس مزج الألوان وكيفية التعامل معها ونوع الألوان الخاصة بالرسم وورق الكربون، واستغلال خامات القماش وعمل الكفرات والبلاستيك لعمل الصناديق والمجسمات الهندسية وتعليقات أبواب بأشكال مختلفة.


من جهة أخرى، نفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج دورة بعنوان "كيفية التعامل مع حرائق الغابات والبيئة، بحضور 40 مشاركا ومشاركة ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما.


واشتملت الدورة على كيفية الإطفاء وأسس التعامل مع الحرائق وكيفية التعامل بحذر عند عملية الإطفاء، وعمل طفاية الحريق وطرق استخدامها وضرورة تواجدها في كل بيت ومنشأة، وآلية تبليغ فريق الدفاع المدني في حالة التعرض للحروق والإسعافات التي تتعلق بالحروق وطرق معالجتها والحماية منها.

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