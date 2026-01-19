الإثنين 2026-01-19 01:13 ص

دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد

الإثنين، 19-01-2026 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت في بلدية غرب إربد اليوم الأحد، دورة أصدقاء الأمن العام، والتي تنظمها البلدية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، ورفع مستوى المعرفة لدى موظفي البلدية.

وتشتمل الدورة على محاور توعوية تتعلق بمكافحة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والتوعية البيئية، والسلامة العامة والخاصة، إضافة إلى الإسعافات الأولية، ,بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة، وترسيخ دور الموظف كشريك فاعل في خدمة المجتمع.

 
 


