دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد

وتشتمل الدورة على محاور توعوية تتعلق بمكافحة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والتوعية البيئية، والسلامة العامة والخاصة، إضافة إلى الإسعافات الأولية، ,بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة، وترسيخ دور الموظف كشريك فاعل في خدمة المجتمع.
