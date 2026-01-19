دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد

الوكيل الإخباري- بدأت في بلدية غرب إربد اليوم الأحد، دورة أصدقاء الأمن العام، والتي تنظمها البلدية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، ورفع مستوى المعرفة لدى موظفي البلدية.

