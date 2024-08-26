دورة لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم في أوقاف لواء الكورة

وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة الشيخ خالد بني ياسين خلال الدورة، إن هذه الدورات تهدف لرفع قدرات ومهارات الخطباء لينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني.
وافتتح بني ياسين، فعاليات الدورة بمحاضرة أولى بعنوان "فن الخطاب وأثره"، فيما قدم مساعد مدير أوقاف لواء الكورة الشيخ أنس الرواشدة، المحاضرة الثانية بعنوان "مهارات لازمة للخطيب"، وقدم مدير مديرية أوقاف اربد الأولى الشيخ عمر الحموري المحاضرة الثالثة بعنوان (آداب الحوار).
وبحسب بيان من مديرية أوقاف الكورة اليوم الاثنين، تستمر هذه الدورة التي بدأت فعالياتها يوم أمس الأحد، لغاية 29 الشهر الحالي، حيث يتلقى الوعاظ والأئمة محاضرات في مختلف المجالات التي تهدف الى رفع كفاءة الإمام والواعظ في جميع المستويات العلمية والعملية.
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