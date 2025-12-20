دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

08:48 م

الوكيل الإخباري- نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية، وبالتعاون مع حزب المحافظين، محاضرة توعوية بعنوان "دور الشباب وطلبة الجامعات في التحديث السياسي"، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من طلبة الجامعة.





وتناول العين الأسبق ورئيس المكتب السياسي لحزب المحافظين الدكتور طلال الشرفات، محاور التحديث السياسي في الأردن، والدور الذي يضطلع به الشباب وطلبة الجامعات في الحياة السياسية، مؤكدًا أن المشاركة الواعية والمسؤولة تمثّل ركيزة أساسية في بناء مستقبل سياسي فاعل، وتعزيز مسارات الإصلاح الوطني الشامل.



بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور ياسين القضاة إن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار حرص جامعة عجلون الوطنية على رفع مستوى الوعي السياسي لدى الطلبة، وتمكينهم من فهم مفاهيم العمل الحزبي والمشاركة السياسية، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز دور الشباب في الحياة العامة.



وتخلل المحاضرة نقاش موسّع ومداخلات حول آليات تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ودور الجامعات في دعم وتنفيذ مسارات التحديث السياسي، وبما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام الإيجابي في مستقبل الوطن.



