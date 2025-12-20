السبت 2025-12-20 10:21 م

دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"
دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"
السبت، 20-12-2025 08:48 م
الوكيل الإخباري-  نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية، وبالتعاون مع حزب المحافظين، محاضرة توعوية بعنوان "دور الشباب وطلبة الجامعات في التحديث السياسي"، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من طلبة الجامعة.اضافة اعلان


وتناول العين الأسبق ورئيس المكتب السياسي لحزب المحافظين الدكتور طلال الشرفات، محاور التحديث السياسي في الأردن، والدور الذي يضطلع به الشباب وطلبة الجامعات في الحياة السياسية، مؤكدًا أن المشاركة الواعية والمسؤولة تمثّل ركيزة أساسية في بناء مستقبل سياسي فاعل، وتعزيز مسارات الإصلاح الوطني الشامل.

بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور ياسين القضاة إن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار حرص جامعة عجلون الوطنية على رفع مستوى الوعي السياسي لدى الطلبة، وتمكينهم من فهم مفاهيم العمل الحزبي والمشاركة السياسية، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز دور الشباب في الحياة العامة.

وتخلل المحاضرة نقاش موسّع ومداخلات حول آليات تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ودور الجامعات في دعم وتنفيذ مسارات التحديث السياسي، وبما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام الإيجابي في مستقبل الوطن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله

عربي ودولي رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله

"فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني

أخبار محلية "فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني

ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

أخبار محلية ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

أخبار الشركات الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

أخبار محلية برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي

أخبار محلية الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي

دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

أخبار محلية دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة

أخبار محلية ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة



 






الأكثر مشاهدة