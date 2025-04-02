دولة عبد الرؤوف الروابدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر في منزله بعمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مقربون من رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة أنه بخير، ويتمتع بصحة جيدة، وأن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية لا أساس له من الصحة.

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