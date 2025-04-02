الأربعاء 2025-04-02 08:23 م
 

دولة عبد الرؤوف الروابدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر في منزله بعمان

دولة عبد الرؤوف الروابدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر في منزله بعمان
دولة عبد الرؤوف الروابدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر في منزله بعمان
 
الأربعاء، 02-04-2025 05:53 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكد مقربون من  رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة أنه بخير، ويتمتع بصحة جيدة، وأن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية لا أساس له من الصحة.

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ووفق ما علم موقع الوكيل الاخباري ان دولة ابو عصام يتواجد في منزله بالعاصمة عمّان لاستقبال المهنئين بالعيد السعيد

 
gnews

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