دول أوروبية تدعو إسرائيل لاحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات

الجمعة، 22-05-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري- دعت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الدول الأوروبية الأربعة في بيان مشترك، الجمعة، عنف المستوطنين، مشيرة إلى أن "عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ مستويات غير مسبوقة".


ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "إنهاء توسيعها للمستوطنات، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، وإجراء تحقيقات بشأن ما يوجه للقوات الإسرائيلية".


وأوضحت الدول في بيانها أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، تدهور الوضع في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، وقد بلغت أعمال عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة"، مضيفة "أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك المزيد من ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".


وأشارت إلى أن "القانون الدولي واضح، وهو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ولن تكون مشاريع البناء في منطقة E1 استثناءً من ذلك"، لافتة إلى "أن البناء في مستوطنة E1 سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".


وشددت الدول الأوروبية الأربع على ضرورة "ألا تتقدم الشركات بعطاءات لمشاريع البناء في E1 أو غيرها من مشاريع التوسع الاستيطاني، وأن تدرك العواقب القانونية والسمعة السلبية المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".


ودعت الدول، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والترتيبات التاريخية للوضع القائم، ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني".


وأعربت عن معارضتها بشدة "لدعوات بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، إلى الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين".


وجددت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التزامها الثابت بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل تفاوضي يقوم على دولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

 
 


