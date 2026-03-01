الأحد 2026-03-01 10:00 ص

دوي صفارات الإنذار يتجدد في المملكة مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل

صفارات الإنذار في عمّان.
الأحد، 01-03-2026 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   تكررت صافرات الإنذار في سماء المملكة منذ ساعات صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات قوية في الأجواء.

ويأتي ذلك في ظل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، وسط حالة من الترقب ومتابعة مستمرة للتطورات.

وقال الاعلام العبري إن خمس دفعات صاروخية إيرانية اتجهت خلال أقل من ساعة نحو وسط وجنوب إسرائيل.


و أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.


وكان الحرس الثوري الإيراني، توعد بإنزال "عقاب شديد" على ما أسماهم "قتلة" المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذي أكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتله في وقت سابق.

 
 


