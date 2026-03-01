دوي صفارات الإنذار يتجدد في المملكة مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل

الوكيل الإخباري- تكررت صافرات الإنذار في سماء المملكة منذ ساعات صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات قوية في الأجواء.



ويأتي ذلك في ظل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، وسط حالة من الترقب ومتابعة مستمرة للتطورات.

اضافة اعلان

وقال الاعلام العبري إن خمس دفعات صاروخية إيرانية اتجهت خلال أقل من ساعة نحو وسط وجنوب إسرائيل.





و أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.