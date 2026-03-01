دوي صفارات الإنذار يتجدد في المملكة مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل

ويأتي ذلك في ظل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، وسط حالة من الترقب ومتابعة مستمرة للتطورات.
و أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.
وكان الحرس الثوري الإيراني، توعد بإنزال "عقاب شديد" على ما أسماهم "قتلة" المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذي أكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتله في وقت سابق.
-
أخبار متعلقة
-
ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
-
حادث سير على طلوع سلحوب يسبب أزمة مرورية خانقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
الأمن: التعامل مع 73 بلاغا لسقوط أجسام وشظايا في مختلف مناطق المملكة
-
المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية
-
إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني
-
وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية