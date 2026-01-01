دير علا تتصدر الهطولات المطرية بـ28.5 ملم حتى التاسعة مساءً

الجمعة 2026-01-02 12:08 ص

الوكيل الإخباري-  تصدّرت منطقة دير علا في الأغوار الوسطى كميات الهطولات المطرية المسجلة في المملكة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، بواقع 28.5 ملم، بحسب بيانات محطات الرصد التابعة لإدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقال مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن الحالة الجوية السائدة أسهمت في تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار في عدد من مناطق المملكة، حيث تلت دير علا راس منيف في محافظة عجلون بكمية بلغت 26.9 ملم، ثم منطقة صما في محافظة إربد التي سجلت 25.6 ملم.

وأضاف، أن مدينة إربد سجلت 21 ملم من الأمطار، فيما بلغت كميات الهطول في الباقورة بالأغوار الشمالية نحو 15 ملم، ووادي الريان 9.2 ملم، والسلط 8.5 ملم، وجرش 4 ملم، والرمثا 2.5 ملم، بينما سجلت الجبيهة في العاصمة عمّان 2 ملم.

وأشار آل خطاب إلى أن كوادر الأرصاد تواصل متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعيًا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري السيول.
 
 


