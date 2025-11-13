ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

06:52 م

الوكيل الإخباري- في عالمٍ يتسارع فيه التطور المعرفي والتقني، تبرز شركة ديكابوليس للإعلام والتعليم كصرح أردني وعربي يجمع بين الإعلام والتعليم والصحة والمعرفة الرقمية في منظومة واحدة، لتُرسّخ مكانتها كمؤسسة ريادية متكاملة تجمع بين التخصص، والجودة، والرؤية المستقبلية.





تأسست ديكابوليس برؤية شمولية تسعى إلى الدمج بين الإعلام والتعليم في منظومة معرفية تخدم الإنسان والمجتمع، وتُسهم في التنمية الاقتصادية والمعرفية في الأردن والمنطقة العربية. ومنذ انطلاقتها، أثبتت الشركة قدرتها على أن تكون نموذجًا فريدًا في الجمع بين الإعلام الاقتصادي، والمطبوعات الصحفية، والمنصات التعليمية والطبية، والدورات الأكاديمية، وخدمات التعليم والاستشارات الدولية، لتصبح اليوم مؤسسة معرفية متكاملة تمثل جسرًا بين التعليم الحديث والإعلام المسؤول.



رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية



تحمل شركة ديكابوليس للإعلام والتعليم رسالة سامية تتمثل في الاستثمار في الإنسان والمعرفة، عبر تطوير منظومة تعليمية وإعلامية شاملة تعزز الابتكار والوعي والإبداع في المجتمع العربي.



وترى الشركة أن التعليم والإعلام هما جناحا التنمية الحقيقية، وأن الجمع بينهما يُسهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة التحديات، وصناعة المستقبل بمسؤولية ومهارة.



أما رؤية ديكابوليس، فهي أن تكون المرجع الأول عربيًا وإقليميًا في الإعلام الاقتصادي والتعليم المتطور، وأن تقدم نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الإعلام والتعليم والصحة الرقمية، ضمن بيئة مؤسسية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد الأكاديمي الدولي، والتدريب الاحترافي المستدام.



كما تسعى ديكابوليس إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعليم النوعي والإعلام الحديث، من خلال التوسع في مشاريعها التعليمية والطبية، وإطلاق مبادرات تفاعلية تواكب متطلبات الثورة الرقمية، وتسهم في تمكين الشباب والمعلمين والمؤسسات الأكاديمية في الوطن العربي.



إعلام اقتصادي احترافي ومطبوعات رائدة



تُعتبر ديكابوليس من أبرز المؤسسات في مجال الإعلام الاقتصادي، إذ تضم طاقمًا من الصحفيين والمحررين والخبراء الاقتصاديين الذين يقدمون محتوى احترافيًا يتناول القضايا الاقتصادية المحلية والعربية والعالمية.



وقد أطلقت الشركة عددًا من المطبوعات والمجلات الاقتصادية المتخصصة، التي أصبحت مرجعًا موثوقًا لرجال الأعمال والباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن الاقتصادي.



وتغطي ديكابوليس في إعلامها ملفات المال والأعمال، التعليم الاقتصادي، التكنولوجيا المالية، والسياحة الاستثمارية، بأسلوب موضوعي ومهني يعكس روح الابتكار والدقة في الطرح والتحليل.



منصات تعليمية وطبية رقمية متقدمة



ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، أنشأت ديكابوليس منصات تعليمية وطبية حديثة تجمع بين التقنية والمعرفة، وتُقدّم محتوىً علميًا موثوقًا في مختلف التخصصات.



ومن أبرز إنجازاتها امتلاكها منصات طبية من الـCBD، وهي من المنصات الرائدة في المنطقة، حيث تقدم تدريبًا طبيًا وصحيًا إلكترونيًا معتمدًا من جهات محلية ودولية، وتُعنى بتعزيز الوعي الصحي وتأهيل الكوادر الطبية وفق أعلى المعايير.



وتُعد ديكابوليس أول مركز معتمد من جميع المؤسسات الرسمية المحلية والدولية في هذا المجال، ما يمنحها مكانة متميزة كمركز تدريبي موثوق في التعليم الطبي والصحي الإلكتروني.



كما حصلت على شهادات اعتماد محلية وعالمية تعكس التزامها بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في كل مجالات عملها، سواء في التعليم أو الإعلام أو الصحة الرقمية.



الريادة في تنفيذ برنامج الـBTEC البريطاني



تُعد ديكابوليس من أقوى وأبرز الجهات المنفذة لبرنامج الـBTEC البريطاني في الأردن والمنطقة العربية، وهو البرنامج العالمي الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيقي، ويهدف إلى تخريج طلبة مؤهلين عمليًا ومهنيًا لدخول سوق العمل بثقة.



وتنفّذ الشركة هذا البرنامج بالتعاون مع نخبة من المدربين والدكاترة المعتمدين دوليًا، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على أحدث التقنيات التعليمية والممارسات التدريبية.



ويشمل البرنامج تخصصات عدة مثل إدارة الأعمال، التصميم، الإعلام، الهندسة، والتكنولوجيا والكثير من التخصصات، مما يجعل ديكابوليس في طليعة المؤسسات التعليمية التي تطبّق المعايير البريطانية الحديثة في التعليم المهني.



دورات المسعف التأسيسي والمتوسط وجميع الدورات الطبية والتعليمية



في إطار اهتمامها بتعزيز قدرات الكوادر الطبية والأكاديمية، تقدم ديكابوليس دورات المسعف التأسيسي والمتوسط كجزء من برامجها التعليمية المعتمدة.



وتهدف هذه الدورات إلى تأهيل المتدربين في مجال الإسعاف والطوارئ، من خلال تدريب عملي ونظري متكامل يشمل مهارات الإنقاذ، التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الأولية بكفاءة عالية.



ويُشرف على هذه الدورات نخبة من الأطباء والمدربين المعتمدين، حيث تُعد ديكابوليس من المؤسسات القليلة التي تقدم هذا النوع من التدريب المهني الصحي وفق منهجية علمية معترف بها محليًا ودوليًا.



إلى جانب ذلك، تقدم الشركة جميع الدورات الطبية والأكاديمية والتعليمية التي تشمل:



الدورات التمريضية والطبية المتخصصة.



الدورات الإدارية والأكاديمية في جميع المراحل الدراسية.



الدورات المهنية والفنية الحديثة.



الدورات التأهيلية للكوادر التعليمية والإدارية.



الدورات التكنولوجية والرقمية.



وتتميز هذه الدورات بأسلوبها العملي والتطبيقي الذي يواكب أحدث المناهج العالمية، مع اعتماد أحدث الوسائل التعليمية والتقنيات التفاعلية لضمان جودة التدريب والتأهيل.



دورات اللغات العالمية والامتحانات الأجنبية



تُقدم ديكابوليس ضمن منظومتها التعليمية المتكاملة مجموعة مميزة من دورات اللغات العالمية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الصينية، وغيرها)، مع التركيز على التطبيق العملي للمحادثة والاستماع والكتابة.



كما توفر برامج تحضيرية شاملة لجميع الامتحانات الأجنبية مثل IELTS وTOEFL وSAT وIGCSE وAMC و OET وغيرها، بإشراف أساتذة متخصصين في التعليم الدولي وإعداد الطلبة للجامعات العالمية.



الاستشارات وخدمات التعليم الداخلي والخارجي



تُعد ديكابوليس من المؤسسات المتخصصة في الاستشارات التعليمية والتخطيط الأكاديمي، إذ تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات التعليمية على حد سواء.



وتشمل خدماتها: تطوير المناهج، تقييم الأداء الأكاديمي، إعداد المسارات التعليمية، والإرشاد الجامعي داخل الأردن وخارجه.



كما تقدم الشركة خدمات التعليم الخارجي التي تشمل تسهيل قبول الطلبة في الجامعات الدولية، والإشراف على إجراءات القبول والدراسة والسفر، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في بناء المستقبل الأكاديمي للطلبة العرب.



فريق النخبة: حجر الأساس في النجاح



تضم ديكابوليس نخبة من الدكاترة والمعلمين والمصممين الأكاديميين والإعلاميين الذين يجمعون بين الكفاءة والخبرة والإبداع، ويشكلون العمود الفقري لنجاح الشركة وتميّزها.



ويحرص هذا الفريق على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في كل برامج الشركة التعليمية والإعلامية، بما يعزز مهارات المتعلمين ويُعدّهم لمستقبل مهني واعد.



المطبوعات والمنصات الإعلامية



تملك ديكابوليس مجموعة من المطبوعات الصحفية والمنصات الإعلامية التي تُغطي أبرز القضايا الاقتصادية والتعليمية والطبية في الأردن والعالم العربي.



وتتبنّى الشركة نهجًا إعلاميًا قائمًا على الشفافية والمهنية والابتكار في تناول الأخبار والتحليلات، مما جعلها في مقدمة المؤسسات الإعلامية التي تدعم التنمية الفكرية والاقتصادية.



شهادات واعتمادات محلية ودولية



حصلت ديكابوليس على شهادات اعتماد محلية ودولية من مؤسسات وهيئات رسمية تقديرًا لجهودها في التعليم الرقمي والإعلام الاقتصادي والتدريب الطبي، وهو ما يعكس مصداقيتها والتزامها بالمعايير الأكاديمية العالمية.



كما تُعد الشركة أول مركز في الأردن والمنطقة يجمع بين الاعتمادين الأكاديمي والإعلامي في آن واحد، لتصبح نموذجًا في التكامل المؤسسي الناجح.



نحو مستقبل رقمي متكامل



تسير ديكابوليس بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى رؤيتها القائمة على التحول الرقمي والتكامل بين التعليم والإعلام والصحة، بهدف بناء منظومة معرفية عربية قادرة على المنافسة عالميًا.



وتواصل الشركة تطوير مشاريعها ومبادراتها الرقمية بما يخدم الأفراد والمؤسسات، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتعليم والإعلام المتطور.



نبذة عن الشركة



تأسست شركة ديكابوليس للإعلام والتعليم عام2019، وتتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل تحت مظلة مجموعة ديكابوليس الإعلامية التي تضم عددًا من المشاريع الريادية في مجالات الإعلام والتعليم والتكنولوجيا الرقمية.



ومن أبرز مشاريعها:



منصة "To Jordan": المنصة الأولى في الشرق الأوسط للترويج للسياحة والتعليم والعلاج في الأردن.



مجلة ديكابوليس الاقتصادية: من أبرز المطبوعات الاقتصادية العربية المتخصصة.



المنصات التعليمية والطبية المعتمدة من الـCBD: رائدة في التعليم الطبي الرقمي.



برامج ودورات الـBTEC البريطانية: بتنفيذ أقوى الكفاءات التعليمية.



مركز التدريب واللغات: الذي يقدم جميع الدورات الأكاديمية والطبية والتعليمية بجودة عالمية.



وتواصل ديكابوليس اليوم رسالتها بثبات نحو العالمية، واضعة أمامها هدفًا جوهريًا: “الاستثمار في الإنسان… عبر التعليم، والإعلام، والمعرفة.”

