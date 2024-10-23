دينار كيلو الكوسا .. و60 قرشاً كيلو الليمون في السوق المركزي

وبلغت الكميات الإجمالية الواردة من الكوسا إلى السوق اليوم 57.849 طنًا.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار الليمون انخفاضًا لتصل إلى 60 قرشًا للكيلو في السوق المركزي اليوم، حيث بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق من الليمون 195.000 طنًا.
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