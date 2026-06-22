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دينار و 10 قروش تعرفة خط جرش المدينة الطبية الجديد

دينار و10 قروش تعرفة خط جرش المدينة الطبية الجديد
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   استحدثت هيئة تنظيم النقل البري خط نقل جديدا يربط محافظة جرش بمنطقتي صويلح والمدينة الطبية، بتعرفة تبلغ دينارا و10 قروش للرحلة، فيما باشرت الحافلات العمل على الخط اعتبارا من اليوم الاثنين بواقع 16 رحلة يوميا.اضافة اعلان


وقال مدير هيئة تنظيم النقل البري في جرش عمر القضاة، الاثنين، إن الهيئة استحدثت خط "جرش - صويلح - المدينة الطبية" بهدف التخفيف على المواطنين داخل المحافظة وتقديم خدمة نقل أفضل، مشيرا إلى أن الحافلات بدأت العمل على الخط الجديد اعتبارا من اليوم.

وأوضح أن الخدمة تُشغّل بواسطة 4 حافلات متوسطة تنفذ 16 رحلة يوميا وفق نظام التردد المنتظم، بحيث تنطلق رحلة كل ساعة.

وأضاف أن تعرفة الخط حُددت بدينار و10 قروش، مبينا أن نقطة انطلاق الحافلات في جرش تقع في منطقة باب عمّان بالقرب من نقطة الشحن، وذلك للتسهيل على الركاب.

وأشار القضاة إلى وجود خطين يعملان حاليا وفق نظام التردد المنظم داخل المحافظة، هما خط جرش - عمّان وخط جرش - صويلح - المدينة الطبية.

وبين أن قطاع النقل العام في المحافظة يضم 176 حافلة، منها 20 حافلة عمومية كبيرة و156 حافلة متوسطة "صفراء"، إضافة إلى مكتبي تكسي أصفر يضمان 50 مركبة، و16 مركبة سرفيس تعمل كسيارات أجرة صفراء بموجب تصاريح مؤقتة، إلى جانب 65 خطا رئيسا وفرعيا.

وكانت هيئة تنظيم النقل البري دعت المواطنين إلى الاستفادة من خدمة النقل العام المباشرة بين محافظتي جرش والبلقاء ومدينة الحسين الطبية، والتي انطلقت الاثنين عبر شركتي تنظيم الدور المعتمدتين على خطي "جرش - عمّان" و"السلط - عمّان".

وخصصت الهيئة 4 حافلات متوسطة لكل مسار، بمعدل 16 رحلة يومية لكل خط، ضمن ساعات تشغيل تمتد من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، لضمان خدمة منتظمة ومستدامة.
 
 


gnews

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