ديوان ابناء الكرك يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

الوكيل الإخباري- ديوان أبناء الكرك يتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، سائلين الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً وسنداً للوطن.

اضافة اعلان