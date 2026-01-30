ديوان ابناء الكرك يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

الجمعة 2026-01-30 07:30 م

الجمعة، 30-01-2026 05:14 م

الوكيل الإخباري-    ديوان أبناء الكرك يتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، سائلين الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً وسنداً للوطن.

Image1_120263017624539953138.jpg

 

 

 
 


الأكثر مشاهدة