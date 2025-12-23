الثلاثاء 2025-12-23 04:12 م

ديوان المحاسبة : أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية

37 استيضاحاً وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيلول وتشرين الأول وإحالة أحدها إلى "مكافحة الفساد"
ديوان المحاسبة
الثلاثاء، 23-12-2025 03:34 م
الوكيل الإخباري-   كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024، عن مخالفات المركبات الحكومية.اضافة اعلان


وتوزعت المخالفات بحسب التقرير، بين السير دون أمر حركة، وخارج أوقات الدوام، وتجاوز السرعة المقررة، والسير بأمر حركة مفتوح.

وتركزت معظم المخالفات في وزارات؛ التربية والتعليم، والصحة، والإدارة المحلية. 
 
 


