ديوان المحاسبة : أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية

03:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758288 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024، عن مخالفات المركبات الحكومية. اضافة اعلان





وتوزعت المخالفات بحسب التقرير، بين السير دون أمر حركة، وخارج أوقات الدوام، وتجاوز السرعة المقررة، والسير بأمر حركة مفتوح.



وتركزت معظم المخالفات في وزارات؛ التربية والتعليم، والصحة، والإدارة المحلية.

تم نسخ الرابط





