ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه

ووفق التقرير ، تبين لدى مشاركة مهندس ديوان المحاسبة في استلام المبنى، عدم الإستفادة من كفالة الصيانة المجانية للمبنى، وعدم توفير الحماية اللازمة للمبنى حيث تعرض للعبث والسرقة لأكثر من مرة.
كما تبين عدم ترخيص المبنى وعدم استكمال إيصال الخدمات المطلوبة للمبنى، بالإضافة لعدم فتح الشارع المؤدي للمبنى حيث لا يوجد طريق نافذ بين الشارع الرئيسي والمبنى مما يعيق إجراءات الحصول على تراخيص للمبنى.
كما تبين عدم استكمال الجدار الاستنادي حيث لم يتم تنفيذه على كامل محيط المبنى، وعدم الالتزام بالارتداد المسموح به حيث أن بعضها أقل من 2 متر مما قد يترتب عليه إعاقة الحصول على إذن أشغال.
