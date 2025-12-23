الثلاثاء 2025-12-23 04:12 م

ديوان المحاسبة : منح بعشرات الملايين لم تُصرف أو بقيت بنسب سحب متدنية

الثلاثاء، 23-12-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، عن وجود منح خارجية مخصصة لمشاريع محلية بقيمة عشرات ملايين الدولارات، لم تُسحب أو بقيت نسب السحب منها عند مستويات "صفر أو متدنية".

وبين التقرير، أنه بعد الاستفسار من وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن أسباب عدم الصرف أو تدني نسبه، تبيّن أن أبرز الأسباب تعود إلى معوقات في الدراسات الفنية أو عدم جاهزيتها، وتأخيرات من قبل المقاولين، إضافة إلى مشاكل تتعلق باستملاك الأراضي.

كما أشار التقرير إلى ضعف المتابعة والتنفيذ لدى الجهات المستفيدة من المشاريع الممولة، إلى جانب غياب خطط العمل، الأمر الذي أدى إلى تدني نسب السحب، وبالتالي ضياع فرص تجديد المنح سنوياً وعدم استغلالها في تنفيذ المشاريع المخطط لها.


ولفت التقرير إلى أن توقف العمل ببعض المشاريع حرم الخزينة العامة من فرص استغلال هذه المبالغ، وأفشل تحقيق الأهداف المرجوة منها.


وعلى صعيد الأرقام، أظهر التقرير انخفاضاً في حجم المنح الخارجية الفعلية لعام 2024 بمقدار 19 مليون دينار، بنسبة 2.6%، وذلك نتيجة انخفاض منح بقيمة 64 مليون دينار مقابل الحصول على منح بقيمة 45 مليون دينار.


وشكلت المنح الخارجية ما نسبته 7.5% من إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2024.

 
 


