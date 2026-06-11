الخميس 2026-06-11 02:43 م

ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية

ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة
 
الخميس، 11-06-2026 02:37 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، أهمية تعزيز الثقة الرقمية وتطوير أدوات الرقابة الحديثة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.

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وأشار الحمادين، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "بناء الثقة في عالم مترابط: دور الحكومة والصناعة والبنية التحتية الحيوية"، ضمن أعمال مؤتمر ISACA MENA Conference 2026، إلى أن المؤسسات الرقابية باتت مطالبة بتبني منهجيات أكثر كفاءة في تدقيق نظم المعلومات، وحوكمة البيانات، وإدارة المخاطر الرقمية.


أوضح أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على الجوانب المالية التقليدية، بل أصبحت تشمل تقييم جاهزية الأنظمة الرقمية، وفاعلية الضوابط التقنية، وقدرة المؤسسات على إدارة المخاطر السيبرانية والتعامل مع التهديدات الناشئة.

 
 


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