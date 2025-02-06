 
الخميس 2025-02-06 03:42 م
 

ديوان المحاسبة يعزز شراكته مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني

ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة
الخميس، 06-02-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   أجرى رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في مكتب التدقيق الوطني البريطاني وعدد من الجهات الرقابية والمالية، في إطار التزام الديوان بتنفيذ الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير عمله وتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للديوان، بحث الحمادين، خلال لقائه بالمراقب والمراجع العام البريطاني، غاريث ديفيز، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدقيق المالي، ورفع جودة التقارير الرقابية، وتطوير آليات المساءلة لضمان كفاءة استخدام الموارد العامة.


وناقش الجانبان أهمية مراجعة النظير كأداة فاعلة لتقييم أداء الأجهزة الرقابية وفقا للمعايير الدولية، حيث تم بحث آليات تنفيذ مراجعة شاملة لديوان المحاسبة بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني وأجهزة رقابة عليا أوروبية، بما يضمن تطوير الممارسات الرقابية بهدف التأكد من الامتثال للمعايير الدولية ورفع كفاءة عمليات التدقيق.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: نستذكر اليوم مسيرة امتدت لأكثر من مئة عام

غزة المدمرة

فلسطين الجزائر تؤكد رفضها لمخططات تهجير وإفراغ غزة من سكانها

ديوان المحاسبة

أخبار محلية ديوان المحاسبة يعزز شراكته مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية أبو السمن يتفقد عمل غرفة "الأشغال" الرئيسية خلال المنخفض

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مشاركة أردنية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية بالدوحة

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين الأردنيين ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين

تعبيرية

أخبار محلية حالات ضيق تنفس في معان بسبب الغبار الكثيف

الطريق الصحراوي

أخبار محلية الأرصاد تحذر من تدني الرؤية وانعدامها على الطريق الصحراوي



 




الأكثر مشاهدة