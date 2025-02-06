ديوان المحاسبة يعزز شراكته مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني

وبحسب بيان للديوان، بحث الحمادين، خلال لقائه بالمراقب والمراجع العام البريطاني، غاريث ديفيز، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدقيق المالي، ورفع جودة التقارير الرقابية، وتطوير آليات المساءلة لضمان كفاءة استخدام الموارد العامة.
وناقش الجانبان أهمية مراجعة النظير كأداة فاعلة لتقييم أداء الأجهزة الرقابية وفقا للمعايير الدولية، حيث تم بحث آليات تنفيذ مراجعة شاملة لديوان المحاسبة بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني وأجهزة رقابة عليا أوروبية، بما يضمن تطوير الممارسات الرقابية بهدف التأكد من الامتثال للمعايير الدولية ورفع كفاءة عمليات التدقيق.
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