ديوان المحاسبة يعزز شراكته مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني

الوكيل الإخباري- أجرى رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في مكتب التدقيق الوطني البريطاني وعدد من الجهات الرقابية والمالية، في إطار التزام الديوان بتنفيذ الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير عمله وتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

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وبحسب بيان للديوان، بحث الحمادين، خلال لقائه بالمراقب والمراجع العام البريطاني، غاريث ديفيز، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدقيق المالي، ورفع جودة التقارير الرقابية، وتطوير آليات المساءلة لضمان كفاءة استخدام الموارد العامة.