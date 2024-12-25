ديوان المحاسبة يكشف عن ملاحظات بملايين الدنانير حول سلطة العقبة الاقتصادية

وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن السلطة لم تقم بتحصيل قيمة القضايا الجمركية المكتسبة الدرجة القطعية والبالغة (185) مليون دينار، رغم تشكيل لجنة لتحصيل الأموال العامة في منطق العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما أشار التقرير إلى ضعف الاجراءات المتبعة في تحصيل ضريبة المسقفات المستحقة للسلطة والبالغة قيمتها نحو (11) مليون دينار في نهاية عام 2021.
ولفت التقرير إلى قيام السلطة بصرف (419) ألف دينار لشركة من الحساب الخاصة لتقديم خدمات استشارية لإدارة النفايات الصلبة، علما أن المشروع ممول من جهة مانحة وتمّ ايقاف العمل به بسبب تقاعد مدير المشروع وعدم تعيين بديل عنه.
وقال التقرير إن مجلس المفوضين قام بصرف مكافآت للموظفين وغير الموظفين بإجمالي بلغ نحو مليون دينار لعام 2021 ودون إعداد أسس وتعليمات تحكم صرف هذه المكافآت.
وذكر التقرير أن السلطة لم تقدم بتسديد قيمة مساهمة موظفيها بالتأمين الصحي، حيث بلغت الاشتراكات غير المسددة لوزارة الصحة نحو (2.4) مليون دينار عن الفترة (2013- 2022).
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