ديوان المحاسبة ينظم ملتقى المدققين السنوي الثاني

الوكيل الإخباري- نظم ديوان المحاسبة اليوم الخميس، ملتقى مدققي ديوان المحاسبة (AB Auditors Alliance ll) بنسخته الثانية بعنوان "نحو تدقيق رقمي أكثر تأثيرا وأمانا".

اضافة اعلان



ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الديوان على تعزيز الكفاءات المهنية، ومواكبة المستجدات الحديثة في مجالات التدقيق والرقابة خاصة في مجالات التحول الرقمي والأتمتة، حيث تتضمن أجندة الملتقى محاضرات متخصصة حول: التدقيق باستخدام التكنولوجيا والأمن السيبراني، والتدقيق الجنائي، والبيانات الضخمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق.



وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين بأن ملتقى المدققين بنسخته الثانية يأتي استكمالا للملتقى الأول، الذي جاء تحت عنوان " تمكين المدققين"، حيث يهدف الى تنمية معارف وتطوير مهارات مدققي ديوان المحاسبة بما ينسجم مع التقنيات الحديثة في العمل الرقابي، مضيفا أنه تم اختيار موضوع التدقيق الرقمي والتركيز عليه، بسبب التسارع في تبني الحلول الرقمية في مؤسسات القطاع العام وكافة الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة، مما يحتم على ديوان المحاسبة مواكبة هذه التطورات، والعمل بشكل مستمر، على بناء قدرات مدققيه، وتحفيزهم للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة، ومنها المتعلقة بتدقيق الأنظمة المحوسبة.



ولفت الحمادين الى ان الحديث عن تدقيق رقمي أكثر تأثيرا وأمانا لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا الى بيئة العمل الرقابي فحسب؛ بل الى تحول أعمق في الرؤية والمنهج والممارسة، تحول يستهدف بناء نموذج رقابي حديث أكثر قدرة على التحليل والاستباق، وأعلى كفاءة في قراءة المخاطر والتعامل معها، وأوسع أثرا من خلال تقديم توصيات قابلة للتطبيق، وأكثر تكاملا مع مفاهيم الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، ومتطلبات الأمن السيبراني.



وشدد الحمادين على أن ديوان المحاسبة ينظر الى التكنولوجيا والحلول الرقمية بوصفها خيارا استراتيجيا ثابتا، ومرتكزا أساسا في بناء مستقبل العمل الرقابي. ومن هذا المنطلق، يواصل الديوان جهوده في تطوير منهجياته الرقابية، وتحديث أدواته الفنية، وتعزيز قدراته المؤسسية، والاستثمار في موارده البشرية، وتوسيع توظيف التقنيات الحديثة، يما يرفع من جودة الأداء الرقابي، ويعمق أثره، ويعزز إسهامه في حماية المال العام وخدمة الدولة والمجتمع.



وبين الحمادين أن ديوان المحاسبة حرص على مشاركة نخبة من المؤسسات والجهات المحلية والدولية التي تمثل بيوتا للخبرة، وضيوف من خارج المملكة من خلال المشاركة عن بعد، الذين اثروا الملتقى بمشاركاتهم والذي شارك به أيضا نخبة من طلبة الجامعات الأردنية في إطار سياسة ديوان المحاسبة الانفتاح على المجتمع والمؤسسات والأكاديمية بالإضافة الى عدد من موظفي وحدات التدقيق والرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة .