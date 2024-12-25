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ديوان المحاسبة: 36692 قضية خزينة غير محصلة بقيمة تتجاوز 633.8 ألف دينار

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 03:53 م

الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 أن عدد قضايا الخزينة غير المحصلة من قبل وزارة العدل بلغ 36692 قضية بقيمة إجمالية 633.814.099 دينار لغاية 2022/12/31.

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وأوصى ديوان المحاسبة في تقريره كافة دوائر التنفيذ في وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ حسب الأصول.

 

وأشار الديوان إلى أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة من قبل الأطراف ذات العلاقة.

 


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