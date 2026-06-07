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رؤوس أموال شركات الصرافة ترتفع 6% خلال العام الماضي

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أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة خلال العام الماضي، بقرابة 6%، إلى 126 مليون دينار، مقارنة بعام 2024، عندما وصلت إلى 119 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي.

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وبحسب آخر الأرقام، فإن إجمالي موجودات شركات الصرافة المرخصة في عام 2025، وصل إلى قرابة 224 مليون دينار، مرتفعا من قرابة 210 ملايين دينار عن عام 2024، علما أن العائد على هذه الموجودات، وصل إلى 0.95%.


أما عدد شركات الصرافة المرخصة، فانخفض بشكل طفيف في العام الماضي ليصل إلى 104 شركات، مقارنة بــ 106شركات، خلال عام 2024، منها 63 شركة مركزها في العاصمة عمان، ثم جاءت الزرقاء وإربد بعدها، بـ9 فروع، و7 فروع على التوالي، وتوزع العدد الباقي على المحافظات.


وارتفع عدد فروع الشركات ليصل إلى 226 فرعا، مقارنة بــ219 فرعا عام 2024، وكان 131 فرعا منها في العاصمة عمان، و30 في إربد، و24 منها في محافظة الزرقاء.


كما ارتفع العائد على رأس المال الذي يقيس الكفاءة التشغيلية للشركات بشكل واضح العام الماضي، ووصل إلى نسبة 1.7%، مقارنة بــ0.43% في عام 2024، ويوضح هذا العائد، مقابل كل دينار تم استثماره في الشركة، كم من الأرباح تمكنت الشركة من إرجاعه للمستثمرين.
المملكة

 
 


gnews

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