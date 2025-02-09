"رؤية التحديث الاقتصادي": افتتاح مسـتودع المخـزون الطبـي الاسـتراتيجي

الوكيل الإخباري- أظهر التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025، ما تم إنجازه في قطاع الرعاية الصحية خلال العام الماضي 2024.

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وأشار التقرير إلى افتتـاح مسـتودع المخـزون الطبـي الاسـتراتيجي الحديــث وتزويــده بجميع المعــدات، والذي يأتــي ضمــن مشــروع متكامــل تــم خلالــه تحديــث 6 مســتودعات فــي الشــمال و 4 فــي الجنــوب، وســيتم إنشــاء مســتودعين نموذجييــن فــي عمـان خلال 2025، وذلـك ضمـن دور وزارة الصحــة فــي تعزيــز سلاســل التزويــد الطبيــة بمــا يشــمل إدارة المخــزون لتعزيــز المخــزون الاســتراتيجي والأمــن الدوائــي فــي المملكــة.



وبحسب التقرير، تم الانتهــاء مــن تحديــث وتطويــر الخارطــة الصحيــة وتدريـب الكـوادر علـى اسـتخدامها، حيـث توفـر مجموعـة واسـعة مـن المعلومـات والمواقــع المتعلقــة بجميــع مرافــق الرعايــة الصحيــة داخــل المملكــة.



وضمــن مشــروع التغطيــة الصحيــة الشــاملة، تــم إقــرار خطــة إصلاح التمويــل الصحــي والتغطيــة الصحيــة الشــاملة للأعــوام (2024- 2030) والعمــل جــار علــى تطويــر الخطــة التنفيذيــة للمرحلــة الأولــى مــن الخطــة (2024- 2026).



وأشار التقرير إلى البـدء بتنفيـذ خطـة مشـروع إنشـاء المستشـفى الافتراضــي والتــي تشــمل إطلاق 3 خدمــات، تتضمــن العنايــة الحثيثــة وغســيل الكلــى والأشــعة، حيــث تــم وضــع إجــراءات العمــل التشــغيلية والبــدء بإعــادة تأهيــل مبنــى مستشـفى السـلط القديـم، والعمـل على تجهيـز البنيـة التحتيـة الرقميـة والكهروميكانيكيـة والربـط الإلكترونـي مـع نظـام الحوسـبة الصحية، وســيتم خلال 2025 تشــغيل المستشــفى وربطـه مـع المستشـفيات الطرفية (مستشـفى الأميــرة إيمــان /عجلــون، مستشــفى الرمثــا، مستشــفى المفــرق، مستشــفى الطفيلــة، ومستشــفى معــان).



وتم إطلاق 58 خدمــة إلكترونيــة لإصــدار تصاريــح مزاولـة المهنـة للعامليـن فـي المهـن الصحيـة، ويجـري العمـل علـى أتمتـة 5 خدمـات إضافيـة لتجديــد تراخيــص المهــن الصحيــة ليتــم إطلاق النظــام المتكامــل خلال 2025, كمــا تــم تطويــر منصــة إلكترونيــة مســار خاصــة بإرشــادات حــول تعليمــات التطويــر المهنــي المســتمر.



وبدأ تطبيــق نظــام الفوتــرة المحــدث مــن قبـل شـركة الحوسـبة الصحيـة (حكيـم) فـي مركـز صحـي الأميـرة بسـمة الشـامل ومـر كـز صحـي الجبيهــة، لأخــذ التغذيــة الراجعــة والملاحظــات عـلى النظـام. وتم استحداث غرفــة عمليــات جديــدة فــي مستشـفى البشـير، كمـا تـم الانتهاء من إنشـاء العيــادات المتخصصــة لجراحــة القلــب والانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى للمخطــط الشــمولي للمستشـــفى.



وأشار التقرير إلى حوسبة 6 مستشفيات، و88 مركزا صحيا، فيما بلغ عدد المستشفيات التي تقدم خدمة توصيل الأدوية عن بعد للراغبين 28، والمراكز الصحية 221 مركزا، وبلغ عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة 544 طبيبا.